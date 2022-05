Google Maps testa una novità sui mezzi di trasporto

Google Maps è il popolare servizio di mappe e navigazione che milioni di smartphone e dispositivi mobili usano al giorno d'oggi. Nelle ultime ore sono emerse alcune novità su una nuova funzionalità che riguarda i mezzi di trasporto più usati.

Come vedete dagli screenshot nella galleria a fine articolo, su Maps è in fase di test una nuova funzionalità per impostare i mezzi di trasporto, ovvero quelli con cui ci si muove più frequentemente. Una volta impostati i mezzi preferiti, si riceveranno indicazioni sulla navigazione direttamente riferite ai mezzi preferiti.