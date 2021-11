Google Maps sul tetto del mondo: superata quota 10 miliardi

Ad onor del vero c'è un'altra app che è già a quota 10 miliardi, cioè Google Play Services , ma non si tratta appunto di una applicazione vera e propria, quanto piuttosto di una raccolta di librerie utili all'esecuzione del sistema e di altre applicazioni.

Oltre 10 miliardi di installazioni dal Play Store : un traguardo di quelli che non si vedono tutti i giorni, e che Google Maps ha tagliato a pochi mesi di distanza da YouTube , che aveva raggiunto il primato nel luglio 2021,

Solo un paio di anni fa, a marzo 2019, Maps superava quota 5 miliardi, ed oggi ha raddoppiato, entrando in un club molto ristretto, nel quale non ci sono ancora nemmeno mostri sacri come Facebook o WhatsApp. Il podio infatti è quasi completo: chi riuscirà ad aggiudicarsi il terzo posto?