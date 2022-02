Google litiga con i propri widget, risolto il bug di At a Glance ora problemi in quello del meteo

Avevamo già riportato la notizia che Google aveva aggiornato la propria applicazione meteo in stile Material, ma un bug faceva sì che l'avvio dell'app dal widget At a Glance caricasse la vecchia interfaccia. Inizialmente era stato risolto, ma il problema si è ripresentato. Questo bug persiste da oltre due mesi ed è stato corretto per gli utenti beta con un aggiornamento lato server un paio di giorni fa. La versione dell'applicazione è la 13.4, ma non sono tutte rose e fiori.

Parlando di quell'aggiornamento, il widget 4×2 Meteo ha ancora problemi in quanto cliccare sul rettangolo non fa assolutamente nulla, mentre la versione 3×3 apre normalmente l'app Google Meteo.