Google limiterà le app che cercano di installare altre app

Google sta lavorando per limitare al massimo la possibilità delle app di installare altre app sul dispositivo. Nel dettaglio, questa modifica fa parte dell'aggiornamento delle norme per gli sviluppatori di aprile 2022 , e spiega chiaramente che soltanto alcune app saranno autorizzate ad installare APK , tipo quelle di navigazione sul Web, servizi di comunicazione che supportano allegati oppure programmi di gestione dei dispositivi aziendali.

La nuova politica dovrebbe entrare in vigore dall'11 agosto 2022. Altre informazioni, ad esempio su come verranno applicate queste norme, ancora non sono state fornite da Google. Questa modifica, infine, arriva sulla scia di altre, come quella che non consentirà più a molte app di vedere quali altri programmi sono installati sul dispositivo.