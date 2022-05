L'ultimo aggiornamento per tablet di Google migliora il funzionamento di Google Lens

In occasione di Google I/O 2022, il colosso di Mountain View ha annunciato che avrebbe ottimizzato oltre 20 sue app per utilizzarle al meglio su dispositivi come i tablet.

Tra queste, è stata incluso Google Lens, che finalmente riceverà il supporto alla modalità orizzontale (già incluse nell'ultima versione beta di App Google). Difatti, fino ad ora lo strumento supportava esclusivamente l'orientamento verticale sui tablet. Adesso, invece, gli utenti potranno utilizzare una UI a pieno schermo, con la possibilità di vedere tutti i filtri disponibili quando ci sarà l'interfaccia del mirino aperta (invece di scorrere il menù inferiore).