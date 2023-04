Google Lens cambia ancora una volta icona

Nel corso degli anni abbiamo visto Google concentrarsi molto sulle app e servizi per smartphone e smartwatch. Tra queste troviamo Google Lens, il tool presentato nel 2017 che offre la possibilità di riconoscere automaticamente le immagini.

Negli ultimi anni abbiamo visto Lens evolversi particolarmente, allargando le categorie di oggetti in grado di catalogare ed estendendo le sue potenzialità anche in termini di riconoscimento automatico del testo. Oltre a questa evoluzione abbiamo visto dei notevoli cambiamenti anche in termini di icone.