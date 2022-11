Google Keep dice addio alle vecchie versioni di Wear OS

È un periodo di cambiamenti, per Google Keep. L'app di Google che permette di gestire e personalizzare le note, infatti, ha da poco ricevuto una riprogettazione su tablet e pieghevoli, e anche un nuovo tile, esclusivamente per smartwatch con Wear OS 3. E proprio questo punto sembra essere stato l'inizio di un cambiamento radicale, in quanto da qualche giorno, silenziosamente, Google ha abbandonato il supporto dell'app ai dispositivi con Wear OS 2. Offerte Amazon Il primo a notare questa novità è stato un utente di Reddit, che ha pubblicato un post in cui si chiedeva come mai non potesse trovare Keep dal suo orologio con Wear OS 2, notizia poi rimbalzata su tutti i siti di settore. In questo momento, infatti, se cercate Google Keep nel Play Store utilizzando un orologio Wear OS 2 non la troverete, e se invece la cercate da dispositivo mobile o da Web, sotto la sezione "Compatibilità con i dispositivi attivi", troverete la voce "Non funziona sul tuo dispositivo". La versione 5.22.452.00.97 dell'app indica solo "Android 11 e versioni successive" come requisito.

Fonte: 9to5Google

Cosa sta succedendo? Ricordiamo che se avete Keep già installata, non avrete problemi, ma non potete installarla in caso di ripristino o per qualunque altro motivo. Google non ha detto niente, ma il cambiamento potrebbe essere avvenuto con la riprogettazione dell'app successiva all'introduzione del nuovo tile di cui parlavamo in apertura. Da allora infatti l'app ha perso l'iconico colore giallo per gli accenti e ha ricevuto una grafica molto più moderna e in stile Material (immagine sotto: in alto la vecchia interfaccia, in basso la nuova).

Google Keep per Wear OS. In alto, il vecchio design, in basso il nuovo. Fonte: 9to5Google