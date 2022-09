Google Keep cambia veste su tablet e pieghevoli

L'app Google Keep è quella che permette di gestire e personalizzare tutte le note prese sui propri dispositivi mobili. L'aggiornamento appena rilasciato per Keep introduce importanti novità per tablet e pieghevoli.

Google è sempre molto presente nel settore smartphone Android con i suoi servizi e le sue app. Tra quelle più generale troviamo Google Keep , la quale ha ricevuto un importante aggiornamento .

Come potete vedere dagli screenshot che trovate nella galleria a fine articolo, Google Keep offre ora una nuova visualizzazione a doppio riquadro. Su una metà vengono visualizzate tutte le note, quelle dalla schermata principale di Keep, mentre sull'altra si possono visualizzare e modificare i contenuti di una nota specifica.

La modalità arriva chiaramente per i dispositivi con display più grandi, come tablet e pieghevoli. Google specifica che si attiverà su display con risoluzione maggiore di 840p, con il dispositivo orientato orizzontalmente. Rimane da capire se ci sarà un'opzione per attivarla e disattivarla all'interno delle impostazioni dell'app.

La nuova interfaccia di Google Keep per tablet e pieghevoli conferma l'impegno di Google nei confronti di questa tipologia di dispositivi, culminata con il recente lancio di Android 12L.

La novità è stata annunciata nelle ultime ore e dovrebbe essere distribuita ufficialmente a livello globale entro le prossime settimane. Fateci sapere se l'avete già avvistata.