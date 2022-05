Google Keep: la formattazione del testo è in arrivo (e ci sono voluti solo dieci anni)

Dopo oltre sei mesi dall' arrivo del Material You su Google Keep , un nuovo importante aggiornamento si prepara ad arrivare per l'app di note di BigG: si tratta della possibilità di formattare il testo delle note , funzione attesissima e che arriverà a quasi dieci anni dal rilascio dell'applicazione sul Play Store. Per il momento, questa feature arriverà solo su smartphone Android .

Nell'ultima versione di Google Keep da poco rilasciata sul Play Store, più previsamente la 5.22.182.00, sono stati trovati dei riferimenti alle varie possibilità di formattazione del testo: sarà dunque possibile mettere del testo in grassetto, in corsivo oppure sottolinearlo, e non mancherà il pulsante per "pulire" il testo e dunque rimuovere tutti gli stili.

È stato trovato un riferimento anche ad un pulsante per richiamare i controlli della formattazione, che quindi probabilmente saranno inizialmente nascosti e l'utente potrà scegliere se mostrarli o meno. Al momento, questa funzionalità non è comunque disponibile, anche installando l'ultima versione di Keep, ma arriverà sicuramente nel giro di qualche settimana.