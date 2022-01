Google Keep ha un problema con le liste sui Samsung

Google Keep è senza dubbi una delle migliori - se non la migliore - app per note, avendo anche una compatibilità completa: possiamo trovarla infatti su Andorid, iOS e via Web. Recentemente però sembra che gli ultimi update abbiano provocato un problema ad alcuni utenti, che hanno prontamente inoltrato il bug nel forum di Google.

Questo bug, che ad ora si è verificato solo nell'app Android di Google Keep su vari Samsung (inclusi S20, S21 e Note 20) con Android 12, duplica i numeri negli elenchi, come illustrato di seguito. Quando si aggiunge un nuovo elemento a un elenco numerato o si naviga nell'elenco, l'elemento sopra apparentemente aggiunge questi numeri extra.