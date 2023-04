Google Home porta le videocamere Nest su Wear OS

Da diversi anni ormai Google Home è al centro della domotica di milioni di utenti, visto che rappresenta la piattaforma per smartphone e dispositivi mobili di Google per gestire tutti gli altri dispositivi smart connessi in casa. Nelle ultime ore per Google Home è arrivata un'interessante novità a tema Wear OS.

Nelle ultime ore infatti è stato distribuito un nuovo aggiornamento per l'app Home, in particolare rivolta a tutti coloro che hanno aderito alla versione Preview di Google Home.