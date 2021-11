Google Home diventa il telecomando della vostra Google TV: come abilitarlo

Dopo i promettenti rumor emersi in rete poche settimane fa, finalmente arriva l'attesa novità per l'app Google Home. Ora potete avere il telecomando per Google TV direttamente nell'app.

La novità arriva con l'ultimo aggiornamento dell'app Google Home. Come vedete dagli screenshot presenti in galleria, sarà possibile attivare il telecomando per la propria Google TV accedendo alla pagina dedicata al dispositivo che volete comandare e accedere al collegamento "Apri telecomando".