Con Google Home lo smartphone diventa un telecomando per le smart TV

Google sta puntando molto sulla sua app Home, non solo per la gestione dei propri dispositivi, ma in generale di tutta la casa intelligente, soprattutto ora che Matter è qui (qui trovate un approfondimento sul nuovo standard per la domotica).

Ecco quindi che la società di Mountain View negli ultimi mesi ha portato una serie di interessanti aggiornamenti alla sua app, il più importante dei quali è la nuovissima interfaccia, e ora è arrivato anche la funzione che trasforma lo smartphone in telecomando per TV.

Come riportato infatti da alcuni utenti su Reddit, da un paio di giorni con Google Home è possibile utilizzare dei comandi che consentono di controllare le smart TV compatibili.

In realtà già in agosto Google aveva promesso che sarebbe arrivata la possibilità di controllare i "dispositivi domestici intelligenti più diffusi nell'app Google Home, come ventilatori, purificatori d'aria, aspirapolvere e TV".

I controlli sono gli stessi usati per gli altoparlanti intelligenti non Cast, con un grande interruttore per il volume a forma di pillola, così come gli altri pulsanti per controllare canali e mute, mentre quelli per la riproduzione sono circolari.