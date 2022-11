Google Health Connect: diverse app sono ora compatibili con il servizio (e altre sono in arrivo)

Durante il Google I/O 2022, BigG ha presentato anche un'interessante novità per quanto riguarda il fitness e tutto ciò che vi gira intorno: stiamo parlando ovviamente di Health Connect (in italiano tradotto come Connessione Salute), un'app che promette di fungere da hub per tutte le applicazioni legate alla salute.

Offerte Amazon

L'obiettivo di Health Connect è quello di unificare la gestione dei dati relativi al fitness o alla salute provenienti da tutte le app di terze parti, in modo tale che questi siano accessibili da un unico posto, senza dover passare da un'app all'altra. In Health Connect, sarà possibile vedere e gestire i dati relativi ad attività fisica, sonno, misurazioni sul corpo, monitoraggio ciclo e le informazioni sul cibo (un po' come avviene con l'app Salute di iPhone).

Questi dati saranno registrati all'interno di Health Connect tramite le app apposite: ad esempio, se l'app relativa al nostro smartwatch registra il battito cardiaco e una sessione d'allenamento, questi dati saranno visibili all'interno di Health Connect e saranno integrati con le misurazioni registrate dall'app per la bilancia smart.