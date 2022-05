Google: avviato un progetto pilota che raccoglie l'audio di chi dorme per valutarne il sonno

Da qualche tempo Google ha avviato lo sviluppo di un'app per la salute, Google Health Studies, che dovrebbe affiancare Google Fit e gestire tutti i dispositivi per raccogliere dati sulla salute.

L'app, che non è scaricabile nel nostro Paese, è costantemente oggetto di diversi aggiornamenti in campo sanitario e nella versione 2.0 appena uscita i ragazzi di 9to5Google hanno scovato delle linee di codice riferite a uno studio chiamato "Sleep Audio Connection". A quanto sembra, il programma è riservato solo ai dipendenti di Google e prevede l'analisi dell'audio di un soggetto mentre dorme, con algoritmi di "tosse e russamento", per determinarne la qualità del sonno.