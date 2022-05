Google elimina il marchio "Go" dall'app Gallery Go

Entro la fine dell'anno, l'app YouTube Go verrà abbandonata da Google visto che è stata ritenuta non più necessaria. Qualcosa di simile, inoltre, potrebbe avvenire anche per Gallery Go, che in questa settimana ha "perso" il marchio Go.

Difatti, con la versione 1.8.8.436428459, l'applicazione sul Google Play Store appare semplicemente col nome "Gallery". A questo proposito, non si sa se sia in corso da parte di Google un cambiamento più ampio oppure se il team pensi che ormai le app sono ottimizzate anche sui dispositivi di fascia bassa, ritenendo dunque superfluo preveder l'esistenza del brand "Go".