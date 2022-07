Google vuole differenziare i Pixel sul lato smart

Google Recorder è certamente una delle migliori applicazioni di apprendimento automatico su smartphone Android. L'app, esclusiva dei Pixel, oltre a catturare l'audio, riesce a trascrivere le parole pronunciate in tempo reale senza richiedere una connessione Internet. Tra l'altro, per una navigazione più veloce, è in grado di "contrassegnare sezioni importanti nella trascrizione".

Aggiornamenti successivi, poi, hanno implementato altre funzioni, come ad esempio la creazione di clip condivisibili e backup su cloud. L'applicazione, che sfrutta i progressi dell'apprendimento automatico di Google Research, è stata in gran parte realizzata da Google Creative Lab, una realtà che si descrive così: "Un team di designer, scrittori, programmatori, registi, produttori e pensatori d'affari che dedicano il 99,9% del proprio tempo alla progettazione. Il nostro compito è aiutare a inventare il futuro di Google e comunicare le innovazioni dell'azienda in modo che le rendano utili per più persone".