C'è una nuova versione della Google Fotocamera in distribuzione

Sta arrivando un piccolo restyling grafico sull'applicazione Google Fotocamera. Con la versione 8.6, attualmente in fase di rilascio sui Pixel attraverso il Google Play Store, verranno introdotte delle piccole modifiche all'interfaccia dal "sapore" del Material You.

Nel dettaglio, le modifiche interessano le icone ed i menu, tra cui i colori che adesso seguono quelli dinamici di sistema in modo tale da adattarsi coerentemente con il resto dell'interfaccia del sistema operativo. Il principale cambiamento visivo riguarda la scheda "Modalità" alla fine del menu, mentre i pulsanti delle modalità "Panorama", "Photo Sphere" e "Lens" adesso sono posizionati in una sezione rettangolare un po' arrotondata. L'aggiornamento ancora non ha raggiunti tutti gli utenti visto che il roll out sta avvenendo in maniera graduale.