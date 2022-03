Google Foto semplifica la copia di testo dalle immagini

Come potete vedere dagli screeshot che si trovano nella galleria in basso , la novità consiste nei nuovi collegamenti rapidi alle funzionalità di Lens nelle immagini visualizzate in Google Foto. Queste opzioni corrispondono alle funzionalità "Copia testo", "Ascolta, "Ritaglia" e "Markup". Queste erano già disponibili nella sezione del menù Modifica, con questo update sono più immediate da raggiungere.

Come spesso accade per le introduzioni di queste novità, le nuove opzioni non sono disponibili a livello pubblico per tutti. Sembra che Google le stia testando per un numero ristretto di utenti, avviando una distribuzione lato server. Fateci sapere se sulla vostra app di Google sono visibili.