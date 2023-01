Google Foto semplifica le sue impostazioni: ecco le novità

Google propone diversi servizi e app per smartphone e dispositivi mobili in generale, alcuni dei quali rivestono particolare importanza per l'utente finale. Tra questi troviamo Google Foto , il centro della fotografia per Google.

Gli screenshot che trovate nella galleria in basso mostrano che Google ha deciso di rinominare la prima opzione delle impostazioni di Foto in "Backup". Questa prima era conosciuta come "Backup e sincronizzazione". In questo modo Google ha voluto semplificare la voce.

La seconda novità riguarda la modifica del nome dell'opzione precedentemente nota come "Dimensioni di caricamento" in "Qualità backup". Questa opzione si trova all'interno della sezione Backup e anche in questo caso presumiamo che Google abbia voluto semplificare la comprensione delle opzioni disponibili.

Le due novità appena descritte sono attualmente in fase di distribuzione automatica via server.

Questo significa che dovreste averle ricevute senza aver aggiornato l'app.