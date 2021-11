Google Foto riceve un nuovo comodo link per accedere agli screenshot

Si tratta del collegamento rapido agli screenshot acquisiti sul proprio dispositivo che verrà mostrato direttamente nella schermata home dell'app, tra la sezione dedicata ai Ricordi e quella che raccoglie tutte le immagini sincronizzate e disposte in ordine cronologico. Il collegamento rapido si rivelerà particolarmente utile per coloro che ricercheranno uno screenshot sul proprio device, senza dover andare nella sezione Raccolta e accedere alla cartella Screenshot .

Google ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per Google Foto su Android, il suo servizio cloud per il backup di immagini e video, con il quale ha introdotto una piccola ma interessante novità.

Potete avere un esempio dell'aspetto grafico della scorciatoia osservando l'immagine che trovate nella galleria in basso. La novità sarebbe in fase di distribuzione via server, e dunque non collegata a un aggiornamento dell'app su Android. Fateci sapere se l'avete già ricevuta e se la trovate utile.