Google Foto sta ricevendo due interessanti novità: ora sarà più facile eliminare i contenuti e non solo

Nel dettaglio, l'utente, attraverso il tasto "Sposta nel cestino" , può cancellare foto e video presenti in un album stesso durante la visualizzazione dei contenuti. Prima, invece, per effettuare questa azione occorreva cercare l'elemento da eliminare nel feed principale.

Google Foto recentemente ha ricevuto due novità che sicuramente verranno apprezzate dagli utenti di smartphone . La prima renderà più semplice la cancellazione di foto e video contenuti in un album; la seconda, invece, consiste in un indicatore di data/posizione dei vari contenuti multimediali durante la navigazione.

Per quanto riguarda la seconda novità, nel feed principale di Google Foto comparirà un nuovo overlay nell'angolo in alto a sinistra durante la navigazione. Gli indicatori spaziano da "Oggi" a "Ieri" fino alla visualizzazione della data completa. Infine, tenendo premuta la barra per lo scrolling verso il basso sarà possibile scorrere fino all'anno o al mese desiderato.