Google sta per cambiare la scheda "Raccolta" di Foto, ma ci sarà da aspettare

Il nuovo design prevedeva che la scheda dovuto mostrare una griglia con 10 album recenti , tra cui i Preferiti, il Rullino fotografico e altre schede ordinabili a scelta come Tutti, I tuoi album, Album condivisi e Sul dispositivo. A questi segue un elenco per accedere alle scorciatoie (Utilità, Archivio, Cestino) che nella versione precedente erano posizionate nella parte superiore dello schermo.

Tempo fa, Google ha annunciato che l'app Foto per iOS e Android avrebbe ricevuto un aggiornamento importante, soprattutto per quanto riguarda la scheda " Raccolta ".

Il nuovo design sembra molto più intuitivo, anche se forse troppo semplice in quanto non distingue tra cartelle nel cloud e sul dispositivo, e evidentemente Google avrebbe deciso di ripensarci in quanto il rilascio della nuova interfaccia è stato ritardato. Addirittura su iOS, in cui era già stato proposto, è arrivato un aggiornamento che riproponeva la versione precedente, e l'azienda, contattata, ha spiegato di aver intenzione di fare alcune modifiche aggiuntive.

Per quanto riguarda invece la nuova scheda "Condivisione", anch'essa oggetto di una riprogettazione, dovrebbe essere rilasciata nelle prossime due settimane su Android, con iOS a seguire.