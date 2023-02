Su Google Foto sarà possibile fare il backup della cartella protetta

Google sta continuando a lavorare per arricchire le sue applicazioni di nuove funzionalità. Tra i software interessati, si può annoverare sicuramente Google Foto. In particolare modo, c'è un'impostazione dell'app che sta ricevendo un interessante update: si tratta della "Cartella protetta", ovvero una cartella protetta da password e che può nascondere, quindi, foto e libreria dalla libreria. Tra l'altro, una delle caratteristiche di questa opzione è che i file inseriti nella cartella non sono soggetti a backup nel cloud sul proprio account Google.

Questo dettaglio ha causato alcuni problemi agli utenti che, di conseguenza, hanno perso foto e video durante la formattazione del loro dispositivo oppure durante il passaggio ad un nuovo modello. Tuttavia, questa criticità dovrebbe essere superata a breve grazie all'aggiornamento dell'app per Android (versione 6.23). Nel dettaglio, è stata aggiunta un'impostazione dedicata proprio al backup di foto e video dalla Cartella protetta al cloud.