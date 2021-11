Google Fit si aggiorna e ora mostra i dati del sonno di Nest Hub 2nd Gen.

Circa una settimana fa vi abbiamo parlato dell'aggiornamento di Nest Hub di seconda generazione , che ha portato un miglioramento nel monitoraggio del sonno : da poco però è arrivato un update per l'app Google Fit , che ora può mostrare agli utenti i dati raccolti dallo smart display.

La versione 2.69 di Google Fit ha portato il supporto agli "Sleep stages" (tradotto in fasi del sonno): si tratta essenzialmente di una sezione dell'app che mostra i dati provenienti da Nest Hub, come qualità del sonno, livello di respirazione o presenza di "disturbi" relativi al russare o colpi di tosse. Vengono mostrate anche le varie fasi del sonno, come REM, sonno profondo o leggero.

L'aggiornamento è già disponibile sul Play Store, mentre per quanto riguarda l'update di Nest Hub di seconda generazione, necessario per utilizzare le funzioni di monitoraggio del sonno, potrebbe volerci ancora qualche giorno.