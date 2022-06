Google Fit avrà un nuovo logo: ecco come sarà

Google Fit è il servizio di offerto da Google per tenere traccia delle attività fisiche svolte e dei parametri di salute. Oltre a essere presente su smartphone, è disponibile anche per dispositivi indossabili come smartwatch e smartband.

Nelle ultime ore sono emersi alcuni dettagli su una novità che presto vedremo su Fit: arriverà una nuova icona, proprio come vedete dall'immagine in galleria. Questa sarà sempre centrata sul profilo del cuore, con le stesse tonalità di colore ma sarà maggiormente stilizzata rispetto a quella attuale.

La novità per Fit è stata scovata nel codice relativo all'app per Wear OS. Questo è un ulteriore segno che Google Fit resterà anche dopo l'avvento di Pixel Watch.