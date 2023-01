Google Fit ora mostra passi e frequenza cardiaca raccolti da Fitbit

Come si può vedere dallo screenshot sottostante, che mostra la sequenza di accesso recente ai dati, quando l'app Fitbit scrive dati su attività e parametri vitali, ora Google Fit li può leggere. Questo avviene su un telefono con Google Fit e Fitbit sincronizzate con Connessione Salute (che ricordiamo essere ancora in beta).

Molto probabilmente, Google Fit utilizzerà i dati raccolti da Fitbit anche per calcolare i punti cardio e i minuti di movimento, e questi dati si sincronizzano con il proprio account Google Fit.

A questo punto, Google si trova con tre app dedicate alla salute che condividono tra loro i dati, e non è ben chiaro cosa voglia farci. Mentre Connessione Salute sta ricevendo un'importanza sempre maggiore, e Google ha affermato che è principalmente dedicata alla consultazione dei parametri vitali, la profonda integrazione tra Fitbit e Pixel Watch potrebbe gettare un'ombra su Google Fit, che non è ancora ottimizzata per gestire dati da diverse fonti.

Al momento non si sa se Google abbia intenzione di migliorare questo aspetto permettendo di scegliere quale fonte preferire o se combinare i dati (che in alcuni casi, come per il sonno, si possono sovrapporre), quindi non possiamo che aspettare aggiornamenti o comunicazioni ufficiali.

Google Fit

Fitbit

Connessione Salute