Google espande la pubblicità sui suoi servizi: novità in arrivo su Discover, YouTube Shorts e Search

Ieri Google ha tenuto il suo meeting online Marketing Live 2022, l'equivalente annuale dell'I/O per le aziende del settore pubblicitario (e sappiamo bene quanto questo significhi per il gigante della ricerca). Durante questa edizione, Google ha annunciato diverse novità, che hanno coinvolto Discover, il feed su dispositivi mobili per sfogliare contenuti sul web, YouTube Shorts, la piattaforma per video verticali in stile TikTok e la Ricerca Google.

Per quanto riguarda Discover, la piattaforma ha visto di recente l'introduzione dei like e le mini card per gli sport e ora sono in arrivo gli annunci video. Questi sembra che non si avvieranno automaticamente, perché è presente un pulsante per avviare e riattivare l'audio. In ogni caso, speriamo che la novità rispetti la possibilità di disabilitare le "anteprime video di riproduzione automatica" già presenti nell'app Google.

Passiamo a YouTube Shorts. Qualche settimana fa vi avevamo anticipato l'arrivo della pubblicità e ora è ufficiale. La funzione, già in test da un anno, è al momento in distribuzione in tutto il mondo. Ci sarà un badge giallo con il nome "Annuncio", una breve descrizione, il nome dell'inserzionista e un pulsante "Mostra ora" in basso. Un altro formato mostra un carosello di prodotti che si possono scorrere.