Google Drive finalmente per i tablet: arriva la nuova grafica

Come vedete dalle immagini qui sotto condivise da Google, il nuovo Drive per tablet ha un'interfaccia che prevede la barra di navigazione laterale . Questo dovrebbe permettere di navigare al meglio tra file e cartelle all'interno del proprio Drive.

Nelle ultime ore Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app Drive, il quale riguarda da vicino la versione dell'app dedicata ai tablet . Finalmente arriva un'interfaccia grafica ottimizzata per gli schermi più grandi.

Google Drive è il servizio per la gestione cloud di tutti i documenti e file personali sincronizzati con il proprio account Google. In questa guida abbiamo descritto come usare al meglio Google Drive.

Oltre a questo, sono stati aggiornati anche gli elementi grafici: le icone e i dettagli relativi alle descrizioni dei file su Drive vengono mostrati in dimensioni incrementate se si apre l'app su tablet.

Le novità appena introdotte da Google potrebbero essere anche lo specchio di un avvicinamento rilevante al lancio di Pixel Tablet, o di Pixel Fold. Il prossimo Google I/O vedrà il lancio di Pixel 7a, il quale potrebbe essere accompagnato proprio da una sorpresa di Google con display grande.

L'aggiornamento per Google Drive è attualmente in fase di distribuzione via server. A partire dal 3 aprile dovrebbe partire la distribuzione automatica per tutti.