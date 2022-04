Google Discover prova le mini-card per sport e azioni

Nel dettaglio, il box indicherà i punteggi delle partite , mentre in altri momenti riporterà notizie sportive. Cliccandoci sopra, inoltre, si aprirà una scheda del browser attraverso cui sarà possibile cercare il nome di una squadra e tutte le relative informazioni.

Se non sei appassionato di sport, non preoccuparti. Discover, infatti, mostrerà anche i prezzi delle azioni per tutti gli addetti ai lavori o semplicemente appassionati di economia. Google, dunque, sta provando ad arricchire i contenuti offerti da Discover.