Google Discover inizia a mostrare il numero dei like di un articolo

Sembrerebbe che Google stia implementando una interessante funzione per quanto riguarda Discover. Stando a quanto scoperto da "9to5Google", l'azienda avrebbe iniziato a mostrare alle persone il numero di like catturati da un articolo.

Il nuovo contatore, infatti, è apparso in questa settimana a diversi utenti, accanto al pulsante del like a forma di cuore. A riguardo, il pulsante non ha subito alcuna modifica e non aprirà nessun tipo di menù: avrà l'unica funzione di indicare a Google se l'articolo ti è piaciuto o meno.