Google Discover è sempre più un social: in test il numero dei like

Google Discover presto potrebbe ricevere un'interessante funzionalità. Alcuni utenti, infatti, sono stati coinvolti in un esperimento che ha introdotto il contatore dei "mi piace" per gli articoli. Grazie a questa novità, il feed di Discover diventerebbe sicuramente più "social".

Non è la prima volta che Google introduce una novità in questo senso. Da diverso tempo, infatti, è possibile lasciare un'opinione positiva o negativa su di una notizia trovata nel feed di Discover. In passato questo meccanismo includeva la possibilità di lasciare un "pollice" in su per mostrare apprezzamento ed uno in giù per il contrario. Da un pò di tempo, invece, il pollice ha lasciato spazio ad un'icona a forma di cuore mentre per esprimere voto negativo occorre spostarsi all'interno dell'apposito menu.