Google Discover in futuro potrebbe mostrare anche le informazioni sul meteo

Nell'ultima versione beta, infatti, Google ha aggiunto altre informazioni, tra cui una nuova scheda contenente la posizione attuale dell'utente, una descrizione del clima meteorologico (inclusa la temperatura in tempo reale) e le relative previsioni atmosferiche.

Google sta provando ad ottimizzare ulteriormente Discover , il popolare feed che l'azienda offre sui dispositivi mobili per consultare notizie e contenuti sul web, personalizzati a seconda delle preferenze dell'utente.

Già in passato l'azienda aveva implementato questa modifica in Discover, tuttavia successivamente è stata rimossa. Non si sa, dunque, se questa volta la novità verrà effettivamente introdotta e quindi messa a disposizione di tutti gli utenti, oppure si è trattato di un semplice test.