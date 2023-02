Google presenta i custom tab parziali di Chrome

Da diversi anni conosciamo l'impegno che Google investe nei suoi prodotti software per smartphone e dispositivi mobili. Questo avviene soprattutto grazie ad Android, il quale offre una serie di alternative interessanti anche per gli sviluppatori.

Nelle ultime ore la divisione Android Developers ha annunciato alcune novità che rivestono particolare importanza soprattutto per coloro che sviluppano app con incluse esperienze web.

Da tempo Google mette a disposizione per gli sviluppatori Android l'implementazione dei custom tab di Chrome per fornire un'esperienza web all'interno delle app Android. Questo nella pratica si traduce nella possibilità di accedere a internet direttamente dalle app Android, come ad esempio avviene su Instagram quando si accede a link web.

La novità appena presentata da Android Developers consiste nei Partial Custom Tab. Questi sono essenzialmente dei tab che offrono l'accesso al web che possono essere personalizzati in termini di dimensioni. Questa personalizzazione permette quindi di visualizzare in una parte dell'interfaccia il tab su internet e sull'altra il resto dell'interfaccia dell'app dalla quale è stato aperto il link al tab.