Google Contatti ha un nuovo widget in Material You: l'avete ricevuto?

Conosciamo ormai bene la costante presenza di Google nel settore smartphone, presenza che riguarda anche l'aspetto delle app per dispositivi mobili.

Pochi giorni fa abbiamo assistito ad un consistente cambio di rotta da parte di Google in merito all'aspetto grafico delle sue app come Messaggi, Contatti e Telefono. Proprio per Google Contatti arrivano altre novità. Queste riguardano i widget che l'app propone per gli utenti Android.

Lo screenshot che trovate qui sotto mostra infatti il nuovo look apportato al selettore dei widget per Google Contatti su Android. Ci sembra subito chiaro che si tratta di un rinnovamento a tema Material You, con l'interfaccia e il font rinnovati coerentemente all'interfaccia grafica di Android 12 e Android 13.