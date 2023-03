Google Contatti si aggiorna per Pixel Fold?

L'app Google Contatti ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento , il quale si rivela particolarmente significativo perché introduce la nuova interfaccia grafica caratteristica del Material You .

Conosciamo molto bene l'impegno di Google nel settore smartphone dal lato software, con Android , i suoi servizi e le app che vengono aggiornati costantemente. Oggi parliamo proprio di un aggiornamento per una delle app basilari di BigG, Google Contatti .

Come vedete dagli screenshot che trovate alla fine di questo articolo, l'aggiornamento coinvolge nello specifico l'interfaccia grafica di Google Contatti concepita per i tablet. Troviamo una nuova barra di navigazione laterale, con il pulsante per la creazione rapida di nuovi contatti contrassegnato dal simbolo +.

Ogni icona del menù laterale permette l'accesso a un menù diverso, compreso l'ormai noto Correggi e gestisci che permette di importare contatti, ripristinare contatti e gruppi di contatti, e unificare contatti duplicati.

Con la nuova interfaccia grafica dunque tutto appare molto più coerente con il look del Material You, che tra l'altro abbiamo già visto nell'app Google Contatti per smartphone Android.

Vedendo questa nuova interfaccia ci chiediamo anche se l'aggiornamento di Contatti per tablet non arrivi anche in vista del Pixel Fold, il primo pieghevole di casa Google che potrebbe arrivare tra un paio di mesi e che molto probabilmente godrà di un'interfaccia ad hoc viste le particolari dimensioni del display.