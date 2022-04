Google Contatti ha un nuovo look, l'avete ricevuto anche voi?

Arrivano delle importanti novità per l'app Contatti di Google, quella che troviamo sugli smartphone Pixel e non solo. Nelle ultime ore è stato distribuito su larga scala il nuovo look per l'interfaccia grafica.

Le immagini che vedete nella galleria in basso mostrano il nuovo look dell'app Google Contatti, il quale è già arrivato anche sul nostro Pixel 6. Nella pagina principale troviamo il collegamento alle due sezioni Contatti e Correggi e gestisci, mentre all'interno della seconda vediamo delle schede molto simili ai toggle di Android 12. A cambiare è essenzialmente la disposizione grafica.