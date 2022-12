Google Contatti si aggiorna: avete ricevuto la nuova sezione?

Google continua la sua opera di supporto software alle sue app e servizi per smartphone e dispositivi mobili. Nelle ultime ore sono state introdotte delle novità per Google Contatti .

La novità appena introdotta per Google Contatti riguarda la sua interfaccia grafica. Si tratta di una nuova sezione dell'app denominata In evidenza. Questa nuova sezione propone di visualizzare i contatti ricercati recentemente e quelli aggiunti più di recente.

Gli screenshot che trovate qui in basso mostrano un'anteprima di come appare la nuova sezione In evidenza, nel mezzo tra le sezioni Contatti e Correggi e gestisci.

La nuova sezione dovrebbe avere quindi l'obiettivo di velocizzare la consultazione rapida dei contatti che vengono più spesso usati e di quelli aggiunti recentemente.

La distribuzione della nuova sezione di Google Contatti è attualmente in corso in modalità automatica. Fateci sapere se dalle vostre parti è già arrivata.