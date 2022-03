Google Contatti ha una nuova barra di navigazione

Google sembra intenzionato a introdurre una rispolverata grafica alla sua app Contatti, quella che su Android stock è utile a gestire tutti i contatti in rubrica.

Le immagini che trovate in galleria mostrano come Google stia per introdurre una nuova barra di navigazione inferiore per muoversi tra le sezioni dell'app Contatti. Questa potrebbe, anche se al momento la situazione rimane confusa, sostituire il menù laterale a comparsa.