Google fa confusione: ci sono due app Family Link sul Play Store

Negli ultimi anni Google ha fatto dei grandi passi in avanti in termini di app e servizi per i dispositivi Android , con particolare riferimento ai telefoni e ai tablet. Tra queste novità troviamo la versione rinnovata di Family Link .

Nelle ultime ore sono emerse delle novità che riguardano proprio l'app Family Link, in quanto quest'ultima si sarebbe addirittura sdoppiata sul Play Store. Alcuni utenti infatti hanno avvistato un aggiornamento dell'app disponibile per una seconda versione di Family Link.

Questa seconda versione si differenzierebbe dalla classica per un logo leggermente diverso, come vediamo dagli screenshot in galleria. Non è chiaro perché Google abbia optato per creare questa seconda versione, anche se il tutto sembra collegato all'abilitazione dei servizi connessi alla piattaforma Family Link.

Si tratterebbe comunque di un'app presintallata sui Pixel e su alcuni modelli Samsung aggiornati ad Android 13. Fateci sapere se avete notato la stessa cosa curiosa anche voi.