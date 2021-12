Google conferma: l'unione di Duo e Meet non si farà

Durante lo scorso anno si è parlato molto della possibilità di vedere unite Google Duo e Meet, le due app di BigG legate al mondo delle videochiamate: ad oggi però, non si sono fatti passi avanti e Google ha praticamente confermato di aver abbandonato questo progetto.

Stando a quanto evince da un report di 9to5Google, l'azienda di Mountain View aveva effettivamente iniziato a lavorato a Duet (Duo e Meet), un software che avrebbe unito le chiamate consumer di Duo a quelle più professionali di Meet. Internamente alla società, un team era al lavoro (e lo è stato per tutto il 2020) proprio a quest'app, ma durante il 2021 Google ha deciso di concentrarsi su Meet e, in particolare, sulle sue funzionalità enterprise, e dunque il team in questione è stato "spostato" su Meet.