Google Chrome non vi farà più risparmiare dati dal prossimo mese

Successivamente questa funzionalità di Google Chrome è stata rinominata Lite , e continua a funzionare tutt'ora nelle versioni per Android e iOS del browser. All'orizzonte però c'è il suo pensionamento definitivo . A partire dalla versione 100 di Chrome, che verrà distribuita su tutte le piattaforme a partire da fine marzo , la modalità di risparmio dati non funzionerà più .

Diversi anni fa Google introdusse la modalità per risparmiare traffico dati mobili per Chrome , il suo popolare browser web. Tale funzionalità aveva parecchio senso sui dispositivi mobili, per coloro che dovevano fronteggiare un limitato bundle di traffico dati a disposizione.

La modalità di risparmio dati di Chrome prevede una compressione dei contenuti web che si stanno per visitare. Questo permette una migliore velocità di caricamento dei contenuti e un risparmio dei dati necessari per l'accesso alla specifica pagina.

Google ha riferito che, visti i miglioramenti apportati nel corso degli anni al proprio browser web in termini di performance e velocità di caricamento e visto il calo dei prezzi del traffico dati, la funzionalità Lite su Chrome non ha più senso di esistere. Pertanto, a partire dalla versione 100 di Chrome verrà disabilitata.

La funzionalità verrà disabilitata lato server e dunque non sarà disponibile neppure per le versioni precedenti alla 100 di Chrome. Pertanto, dovrete rassegnarvi a non usarla più, a meno che non cambiate browser.