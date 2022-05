Google sta chiudendo le beta di molte delle sue app

Nelle ultime settimane abbiamo visto Google aprire dei nuovi programmi beta per molte delle sue app per smartphone: tra queste c'erano Orologio, YouTube Music, Google News e Play Libri.

Iscriviti al Gruppo Facebook

Nelle ultime ore sembra esserci stato un cambio di direzione, con Google che ha chiuso le iscrizioni ai programmi beta per le sue app. Attualmente infatti risulta impossibile iscriversi alla beta per le app menzionate sopra. Non è chiaro il motivo per cui Google avrebbe deciso di chiudere le nuove iscrizioni.

Il cambiamento non coinvolge però coloro che risultavano già iscritti alle beta delle app in questione. Si dovrebbe continuare a ricevere gli aggiornamenti automatici per il programma beta direttamente dal Play Store.