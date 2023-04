Google Camera si aggiorna: le nuove foto notturne arrivano su Pixel 6

Nel tempo Google si è affermata come punto di riferimento per le performance fotografiche dei suoi smartphone, i Google Pixel. Questo passa anche dalla potenza di elaborazione che troviamo nella Google Camera (ecco la guida per installarla su smartphone Android).

Con l'ultimo aggiornamento Android, il Feature Drop di marzo 2023, abbiamo visto che Google ha introdotto la nuova modalità Foto Notturna anche sui Pixel 6, dopo averla lanciata sui Pixel 7. La novità finalmente arriva concretamente su Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

La nuova modalità Foto Notturna infatti arriva con l'ultimo aggiornamento dell'app Google Fotocamera. Come vedete dagli screenshot che trovate in basso, la nuova modalità di scatto notturno permette di scegliere l'intervallo di tempo per lo scatto. Gli utenti potranno infatti scegliere se tenere aperto l'obiettivo in un intervallo temporale che va da 2 secondi e arriva a un massimo di 6 secondi.