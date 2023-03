La nuova Google Camera porta novità anche per i Pixel 7

Con i Pixel 7/Pro abbiamo invece potuto accedere a un' interfaccia più dettagliata (immagine sotto, a destra - Pixel 7 con GCam 8.7), in cui la linea è sostituita da una pillola oblunga (che ricorda lo stile Material You) con gli incrementi evidenziati da punti su scala graduata e l'indicazione dello zoom minimo o massimo.

Niente di stravolgente, quindi, ma sufficiente a migliorare l'esperienza utente e l'utilizzo dello zoom. La nuova GCam 8.8 è in via di distribuzione su Google Play, ma non ancora disponibile per tutti. Al momento in cui scriviamo, da noi è ancora presente l'aggiornamento 8.7 del 13 marzo, ma dovrebbe arrivare nelle prossime ore o al massimo giorni.