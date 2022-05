Google Calcolatrice si aggiorna: aggiunta un’interfaccia pensata per i tablet

Dopo Lens, Google ha rilasciato anche per l'app Calcolatrice un aggiornamento pensato per i tablet. Difatti, prima dell'update, l'interfaccia utente su tablet era soltanto una versione orizzontale dell'app per telefono, con qualche funzione aggiuntiva a sinistra del tastierino numerico.

Con la versione 8.2, invece, l'interfaccia non occupa più l'intera larghezza dello schermo e, inoltre, la maggior parte delle funzioni extra può essere nascosta quando non è necessaria (così gli altri tasti assumono una forma a pillola anziché circolare). Di conseguenza, l'area di visualizzazione diventa più grande. Tra l'altro, la nuova interfaccia a due colonne consente di utilizzare molto meglio il multitasking.