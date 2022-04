Google permetterà di condividere automaticamente file con Nearby Share senza richiedere il permesso

Google sta riservando particolari attenzioni a Nearby Share, il suo servizio per condividere file tra smartphone Android. Dopo aver infatti aggiornato l'app Files per metterlo ancora più in evidenza, ora sembra che l'azienda di Mountain View stia lavorando a una nuova funzione per permettere la condivisione senza richiedere l'approvazione.

Ovviamente l'approvazione è importante per impedire a potenziali aggressori di inviare file o applicazioni a un dispositivo senza che il proprietario ne sia consapevole, e infatti la nuova funzione si chiama "Condivisione Automatica" (Self-Share), e permette di saltare l'approvazione se i due dispositivi sono collegati allo stesso account Google. A scovarla, il sempre attentissimo Mishaal Rahman nell'ultima versione di Google Play Services.