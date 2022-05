Google Authenticator si aggiorna e diventa sempre più sicuro

Google Authenticator è tra i migliori strumenti in assoluto per avvalersi dell'autenticazione in due fattori, grazie alla possibilità di ricevere i codici di accesso soltanto all'interno dell'app, e non passando per servizi di terze parti che possono essere intercettati, come SMS o email.

L'app di Google Authenticator ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento con il quale vengono resi ancor più privati i codici di accesso generati. I codici saranno infatti nascosti finché l'utente non tapperà su di essi. Sarà anche possibile copiarli senza vederli tramite una pressione prolungata.

L'azione di copia e incolla senza visualizzare il codice sarà resa possibile con il nuovo editor e gli Appunti di Android 13, il quale elimina automaticamente dalla cronologia tali dati sensibili. In sostanza, tutti i codici di Google Authenticator non saranno visibili appena si apre l'app.

L'aggiornamento appena descritto fa riferimento alla versione 5.20 dell'app Google Authenticator ed è attualmente in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store.