Google Authenticator testimonia il successo dell'autenticazione a due fattori

Google Authenticator è l'app per una verifica in due passaggi ancor più sicura, perché non passa per SMS, email o altri mezzi che potrebbero essere intercettati, ma si basa solo su codici a 6 cifre con un ciclo di vita molto breve, che vengono continuamente rigenerati sul dispositivo dall'app stessa.

Proprio la scorsa settimana avevo chiesto sul nostro gruppo Facebook se e quali fossero i metodi di autenticazione a due fattori più usati, e la risposta è stata schiacciante: la maggior parte usa un qualche tipo di verifica in due passaggi, e molti proprio Google Authenticator.