Nuova organizzazione per le impostazioni di Google Assistant: si punta a semplificarne il controllo

Tra le tante novità su cui gli sviluppatori di Google Assistant stanno lavorando, rientra la riorganizzazione del menu delle impostazioni. L'obiettivo, infatti, è quello di rendere più immediato il controllo e soprattutto la gestione delle funzioni supportate.

Come notato dallo staff di 9to5Google, nell'ultima versione di App Google si può osservare una nuova organizzazione del menu delle impostazioni dedicate all'assistente di Google, a partire dalla presenza di una barra di ricerca in alto con tre sezioni principali: Customize your Assistant, Get things done e Manage apps & services.